鍾舒祺爆婚訊　鍾舒漫：阿妹竟然快過我嫁！

33歲歌手鍾舒祺（Sukie），與年長三年的本地樂隊Ever結他手李恒韜拍拖四年多，感情相當穩定，日前更正式入紙排期註冊婚，其擬結婚通知書曝光，男方職業報稱音樂人，鍾舒祺則報稱藝人，二人報住大角咀同一地址。



曾表示唔會爬家姐頭



熱愛音樂的Sukie推出過不少專輯和單曲作品，亦參加過不少歌唱比賽，近年更拍住家姐鍾舒漫（Sherman）合作。去年她接受本報訪問時談及感情，曾表示與男友認識了九年時間，拍拖四年。談到結婚，當時她表示：「唔會爬家姐頭，一定要家姐結婚先，仲要佢生仔先。」誰知現在先一步公布喜訊。



絕對唔係奉子成婚



Sherman受訪時對妹妹的婚事「被發現」感到意外：「估唔到咁快就畀人知，其實都係開心事，佢哋認識超過十年，希望佢哋嚟緊嘅日子，用夫婦嘅身份繼續走下去，妹妺結婚梗係開心啦，佢竟然快過我，但係見到自己個妹，有個咁錫佢嘅人係佢身邊，自己好滿足！」問妹妹是否奉子成婚？她代否認：「絕對唔係，佢哋深思熟慮咗一段時間先決定結婚。」



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