英皇賀歲片首映　林嘉欣爆張家輝最抵打

英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》在九展舉行首映禮，老闆楊受成、主角張家輝、劉青雲和林嘉欣等齊齊出席，場面星光熠熠。張家輝和林嘉欣為新片在澳洲拍外景拍足一個月，令劉青雲大為葡萄！家輝聞言即說：「我夠羡慕佢喺香港拍，拍完就可以返屋企，你估外面住一個月酒店好好玩呀？（拍外景時有冇掛住屋企？）可以瞓番自己張床梗係好啲。」談到他在澳洲有不少在雪山滑雪的戲份，家輝自爆滑雪期間跌咗手提電話亦懵然不知，幸好遇上好心人拾獲交去服務台，因此大呼好彩。而林嘉欣則在戲中頗多動作，更要打張家輝，嘉欣笑言：「家輝好樂意畀我打。」在旁的家輝即加以否認。講到電影若再開續集，三人都異口同聲表示想參與。



青雲說出埠拍外景其實沒有問題，但最大困擾反而是住酒店，他說：「有時每晚都要換酒店，適應房設施係一件幾頭痛嘅事！好似控制燈掣，係幾麻煩嘅事。（你瞓唔着？）有時都會㗎！試過有時好長時間喺外面做嘢，返到酒店都會瞓唔着，咪搞吓啲燈掣囉！最難適應點熄燈掣，同埋搵一條光嘅路行去廁所。」張家輝即表示認同，他笑言試過入到酒店浴室不知點開水掣，沖唔到涼要捱凍。



林嘉欣表示出埠從不會失眠，因出埠定必帶定眼罩，笑言「一罩住自己就熄咗」，張家輝講笑説：「用飛虎隊面罩得唔得？」而青雲就拒絕用眼罩，因習慣一睜開眼就要看到東西。家輝透露近來都會四出配合宣傳，說：「聽日又去蘇州，出埠出到個人好心灰。（幾時休息放假？）個心就休咗好耐，但個人休極都休唔到。」

