曖昧期甜到糖尿！「寶寶」點溝掂馮盈盈？

「曖昧讓人受盡委屈～」好多人喺未變成情侶之前，都會由曖昧開始，連前港姐馮盈盈都唔例外！喺無綫節目《#後生仔傾吓偈》最新一集，盈盈又爆同男友「寶寶」之間嘅秘密，佢哋曖昧時期不但冇受委屈，而且仲甜到患糖尿病呀！



盈盈透露以前仲係約會階段，有次睇戲攰得滯，將個頭瞓咗落「寶寶」嘅膊頭，搞到「寶寶」既緊張又開心！佢仲踢爆男友試過以史上最爛藉口約去街：「有次佢send message話想請教我，佢話『我想揸車上太平山頂，你可唔可以教吓我？』我話小心啲揸，好多對頭車，小心炒車落山。」



除咗每集話題性夠高又貼地之外，唔少網民對盈盈同男友「寶寶」之間嘅感情事好有興趣！繼早前盈盈邀請「寶寶」聲音上陣做嘉賓後，網民都話期待「寶寶」本人可以現身上節目，依家都播到259集，唔知等到第幾集，可以讓網民嘅願望成真呢？



網民有話兒

Kxxxxxh Lxxxg：FYY聽吓王菲隻經典歌曖昧，細味吓歌詞就知道點解！

Lxx xxi Kexxx：估唔到盈盈既（嘅）曖昧階段係咁純真

Coxxxe xu：既然每集攞寶寶出來消費，不如直接叫佢上來啦！

MAxxxxxx：好喜歡FYY夠率直的性格，娛圈好難搵！