笑劉青雲寡言　袁詠儀𢱑演夫妻再續前緣

英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》晚上在九龍灣E-Max舉行首映禮，英皇集團主席楊受成、演員袁詠儀、方中信、吳岱融、湯怡等都有出席。袁詠儀在台上透露與劉青雲已經26年沒有合作，今次接拍電影除了因劇本，亦因為劉青雲，她笑說：「今次唔係好多戲，但係好想同青雲合作，咁耐冇見，都想睇吓佢點樣。不過，佢依然係冇乜嘢講，我哋拍過咁多部戲，加埋都講唔夠十句嘢，仲包括埋食咗飯未呀？食咗喇！」



依家好有男人味



講到與劉青雲繼電影《新不了情》26年後再合作，袁詠儀笑說：「都冇諗過咁耐，明明好似尋日嘅事，大家都仲好後生呀。（青雲話好似見番以前嘅女朋友？）幾好呀，佢依家都好成熟穩重，以前覺得佢唔講嘢好悶，依家就好有男人味，如果再多啲戲就好，期待再同佢合作做情侶、夫妻。」少有客串演出的袁詠儀說：「我問導演角色有冇得發揮㗎，如果冇發揮、唔好玩就唔拍，除咗爾冬陞、陳可辛、曾志偉呢班恩師搵我，都比較少客串。」



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