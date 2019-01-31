情傾爆肌男！JC宣示主權瘋狂放閃

現年20歲的歌手陳泳彤（JC、前名陳詠桐）於2016年簽約黎明旗下並獲力捧，甫出道就以不露面方式唱出首支派台歌《說散就散》，唱功獲大讚，同年12月她終以真面目示人，去年更亮相內地歌唱節目大唱《說散就散》，令不少網民驚艷，歌曲更一夜爆紅！



被否認戀情



人氣回升的JC感情生活同樣備受關注，向來喜歡在社交網分享生活點滴的她，前年曾上載與健碩男鼻尖碰額頭的親密合照，留言：「19歲那年 我遇上了你！」令人揣測她公開戀情，惟唱片公司代為否認：「唔係公開戀情，只係有新歌發布。」不過翻查JC的所有MV作品，卻未見健碩男的蹤影。



蜜遊韓國



雖然「被否認」戀情，惟熱戀中的JC仍忍不住跟網民分享甜蜜，由去年中開始，已不時上載跟健碩男的親密合照，原來他名叫Nathan，是一位健身教練。早前兩人到韓國旅行，JC亦有上載兩小口錫面珠的照片，並留言：「一連九po嘅首爾之旅已來到尾聲，以這張照片作結， 因為他為我的人生寫上了一個逗號，我也希望他是我的句號。」上星期Nathan生日，二人繼續放閃，JC為男友準備有心心形狀的蛋糕，並寫上：「HBD LOVE（生日快樂 愛人）」氹得男友高呼：「更愛你！」Nathan亦曾在社交網發表愛的宣言：「Happy anniversary！我們不會只有一年，我們有的是一輩子！」愈愛愈高調！