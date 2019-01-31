【閨蜜睡房】拍拖兩年！林秀怡儲錢押後婚期

憑無綫劇《是咁的，法官閣下》為人熟悉的林秀怡（Kirby），去年大方承認戀上導演男友，在她眼中對方好靚仔，認真工作時夠晒型，更直認嫁得過！Kirby為東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》擔任最新一集嘉賓，與主持人李惠儀暢談其事業和愛情。Kirby說：「喺學校我係活躍分子，一直有參加戲劇學會、合唱團，總之坐唔定嘅活動啱晒我，雖然做藝人收入唔穩定，都有氣餒過，但呢個諗法最多一個鐘，其實可以將自己嘅興趣變做工作，我覺得好幸福。」



老夫老妻冇驚喜



談起因合作而認識的導演男友，Kirby毫不扭擰，笑着讚對方靚仔，她說：「佢叫我幫手去台灣拍微電影，我咪應承，當見到佢拍嘢時好認真，覺得佢好有型、好吸引。」他們拍拖近兩年，已有老夫老妻感覺：「我哋拍拖嘅日子好平淡，我同佢都唔係點識製造驚喜，平日都係行街、睇戲、食飯。」



不受年齡局限



今年27歲的她曾想30歲前出嫁，但笑言要押後到35歲，因早前她為母親醫病花了大筆錢：「我都係體諒佢，都要畀時間佢儲吓錢，費事畀年齡限住自己。」想知道她為男友做過最浪漫的事？以及兩人拍拖趣事，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！



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