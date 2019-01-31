黃美棋拒閃婚　劉佩玥笑呢個人未夠班做兵

藝人劉佩玥（Moon）及黃美棋因合作劇集《救妻同學會》結成好友，她們趁新春佳節歎美食整豬手，寓意新一年橫財就手，期間Moon表演豬笑，超級神似令人捧腹！問到豬年大計，兩女即你眼望我眼，美棋笑說：「我哋性格好似，唔會Set定好多計劃，但有好機會就會努力把握做到最好，舊年我好滿意成績，有得拍劇。」去年Moon推出散文相集，她表示會再儲Idea，亦會繼續拍好劇。



為收兵之說平反



感情方面，美棋跟主播兼樂隊主音鍾健威拍拖勁Sweet，Moon估計對方有機會閃婚，但美棋表示豬年不會嫁人：「我信風水，今年唔係好年，可能到牛年就有機會喇！」她又推介Moon這個筍盤，希望好友早日覓得如意郎君，並為對方經常被指收兵之說平反：「我哋性格比較男仔頭，同男仔講嘢唔使就住就住，但就成日被人誤會。」Moon亦笑說：「我唔收兵㗎！成日話翟威廉係兵，梗係唔係啦！佢都唔係嗰個Level！」



媽咪見過先公開



問Moon打算幾時結婚派利是？她笑言會趁仍可生BB時結婚，但暫時未有對象，望Mr. Right早日出現。問到跟緋聞男友周志文是否仍未發展穩定因此不公開？她說：「唔係公唔公開嘅問題，首先都要帶咗個男仔見媽咪先，之後先會公開，我入行以來冇帶男仔見過家長，女仔都係得陳瀅咋！呢件係特別嘅事，我媽咪試過搞笑話，唔好亂帶男仔畀佢見，一陣叫錯名呀！」



要錫自己多啲



問兩人覺得對方有甚麼缺點需要戒掉？她們均指對方很易處於繃緊狀態，給自己太大壓力，去年Moon更身體抱恙，淋巴出問題，故新一年最大願望是身體健康，美棋說：「佢好顧全大局，拍攝期間要去睇醫生，都唔休息繼續拍，呢個係優點，但我哋有時都太執着，要錫自己多啲。」



場地：明記潮館／Barry@relaxdearhk



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