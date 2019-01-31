林敏驄整蠱對白似粗口　恬妞恨返港拍戲

藝人恬妞和邵音音為賀歲片《如珠如寶》到戲院向入場觀眾謝票，而好友錢小豪更帶同父母及兒子龐景峰三代同堂來捧場睇戲。而恬妞的女兒兼經理人亦有在身旁打點，她稱之前一日從北京返港出席首映禮，這天要到各戲院謝票及接受媒體訪問，明天（31日）便飛回北京，她笑言：「拍戲唔辛苦，宣傳好辛苦。以前年代冇謝票呢樣嘢，覺得好好，可以同觀眾互動，又可以知道觀眾對套戲嘅反應。（咁要多啲返香港謝票？）音音姐係謝票王后，佢謝票咗400場，我都係10場好難追。」



至於農曆新年，恬妞稱會放15日假，會陪着媽媽過年，年假後就會繼續在內地開工拍戲：「我冇退休㗎，一直都喺內地拍電影同拍劇，只係香港冇播啫。（想唔想返嚟拍戲？）好想返嚟呀，今次返嚟宣傳，行街好多人都識得我、記得我，同埋經過呢幾次謝票後，感覺到觀眾對我嘅愛惜，好多人都叫我快啲返嚟拍戲畀大家睇，搞到我都好慚愧。」恬妞自嘲廣東話沒有進步過，在戲中的對白有點像說粗口，是否林敏驄專登整蠱她？她笑言：「應該係嘞。」



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