東方日報C1：劉青雲張家輝維園花市行大運

影帝劉青雲、張家輝及影后林嘉欣昨日殺入維園花市力谷新戲，吸引大批市民圍觀，場面墟冚！對於今次電影題材嚴肅，三人都有信心可殺出重圍，成為賀歲片票房之冠！



製作費逾二億港元的英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》上映在即，三位主角近日落力宣傳，昨日更殺入維園年宵市場！起初市民見到有保安守候已相當好奇圍觀，以為是G4特工，及後驚見影帝影后駕到，即喜出望外紛紛尖叫及拍照。三人大受現場人士歡迎，並在保安開路下到花市行攤檔，又拿着應節公仔拍照，親民地與市民打招呼。



桃花太旺唔敢亂放？



問到三人有多久沒有行花市？青雲及家輝原來從未試過行維園年宵，青雲說：「我係九龍人，前幾年都會平時下晝靜雞雞同太太入去行吓，貪人少啲。（買啲咩？）都冇咩，細個會買玩具，嗰啲吹氣膠公仔，前幾年都有擺桃花，近年都冇擺。（因為桃花太旺令好多女仔埋身？）冇咁嘅事，係擺唔落。」而家輝表示十多歲的時候有行花市，笑言主力是食魚蛋、豬皮，至於嘉欣雖然曾住銅鑼灣，但都已十幾年沒有行花市。



講到《廉》片題材嚴肅懸疑，以貪污案做主題，幾位主角有多場大鬥演技的場面，演技紅星加海外靚景，與其他喜慶賀歲片截然不同，問有否信心殺出重圍？家輝說：「咁先正，有個性，有內涵，新年唔一定要搞笑，紅噹噹恭喜發財，呢啲係應節，但有一部正經戲都係好選擇。（入場支持其他賀歲片？）都會，邊部有飛就睇邊部。（喬裝去睇？）有可能，會同太太、阿女入場。」



林嘉欣帶囡囡睇戲



青雲亦表示會跟太太入場支持《廉》片，嘉欣說：「終於可帶兩個女入戲院，之前都冇試過，因為我啲戲太喊苦喊忽，驚佢哋心痛。」問有否信心成為今年賀歲片票房冠軍？家輝直言有信心：「咁辛苦拍套戲出嚟，冇理由未上就話輸，咁新年入場人次咁多，希望大家都好！」嘉欣及青雲亦對新片一樣信心十足，嘉欣說：「身為電影業一員，都希望幾部都收得好，老闆先繼續投資。」



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