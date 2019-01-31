由女仔變女人！丁可欣：鍾意點解唔做主動？

歌手丁可欣（Yanki）推出新跳舞歌《Fly With Me》並拍攝MV，她指這首歌是《Be My Boy》及《Candy Love》的最終章：「其實呢三首小型創作歌曲，係我由細到大嘅愛情內心世界，我係要有呢啲經歷，先可以寫得出呢啲歌詞同感覺，啲Fans聽到之後都話好有共鳴，同我講話啲歌好似寫緊佢咁。」談及新歌歌詞直接又肉麻，她就覺得香港的音樂應有更多種類及題材，情歌不應只得失戀或Sad歌：「其實女仔鍾意一個男仔，點解唔可以講出嚟或者做主動？」



Yanki又指拍攝MV時，覺得整個人都成長了：「我25歲女未試過有呢種感覺，嗰種感覺係由一個女仔變成一個女人，成個人成熟咗。」問到新一年，在音樂方面可有新方向？她透露：「好多Fans問我點解兩年都未有新跳舞歌推出，我想講新歌係一個新嘗試，加咗啲跳舞Bit同埋生命啲嘅詞，之後我會全力做跳舞歌。」



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