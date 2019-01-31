Oner自嘲全身缺點　計劃香港開粉絲聚會

內地跳唱男子組合Oner來港宣傳新碟《過敏》，雖然出道短短數月就出碟，但隊長岳岳就話零壓力，因為之前經過了一段長時間的練習生時期，期間會上堂訓練唱歌、跳舞、舞台技巧等磨練自己，問到比較出道前後心情的落差？四子表示非常興奮，亦明顯感受到知名度提升︰「畢竟熬過練習生辛苦時期，而擔子有加重到，沒有機會可以再犯錯。（擔心有人將缺點放大？）不擔心，因為我們全身都是缺點﹗」說畢眾人都大笑，然後繼續正經話︰「我們有很多不足的地方，現在有努力改進，調整至最佳狀態。」



講到出道至今最難忘的事，他們表示是首次企在舞台上表演，看見台下有很多Fans拎住螢光棒形成紅海幫自己打氣︰「出台前緊張到不得了，手心冒汗，強制叫自己冷靜。」成員卜凡就笑話現在睡得很少，好懷念之前可以深度睡眠的日子。問到四子曾有意見不合的時候？岳岳坦言情況發生於練習生時期居多︰「每個人對作品都有不同想法，多多交流、磨合就沒事。」四子續透露有計劃於香港舉行粉絲聚會，其中成員木子洋笑話可以練習唱《月半小夜曲》的發音，他們又怕醜話最想同莫文蔚︰「之前有機會見到她，都有送上新專輯。」



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