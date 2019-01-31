激罕泳衣造型　霍嘉恩捱凍影寫真月曆

前有線主播霍嘉恩（Gracey）最近回復自由身，自資推出限量寫真月曆回饋Fans及為青春留念，今次她到華欣拍攝，除了清純及靚女造型，亦罕有地身穿泳衣上陣，她說：「只有四日拍攝時間，因為好趕，一大早就要化妝影相，有一日更加係拍到半夜一點幾，嗰日係拍浸浴照，可惜整棟大廈都冇熱水，差啲感冒，拍完仲要去另一棟樓先沖到熱水涼，算係好特別經歷。」



講到月曆內有幾張泳衣照，她直言算是多年來拍攝最多的健康性感照，難怪一推出就收到大量訂單，但Gracey表示這次印刷量很少，自己也只是留了一本，不打算再加印。問將來會否再出寫真？她說：「暫時冇呢個打算，除非有公司贊助，今次想設計一本特別嘅月曆，仲有負責排版，畀大家珍藏，其實都唔容易。」她表示很感謝大家對月曆如此捧場，也知道有Fans可能已買不到，因此之後會推出華欣其他照片作贈品，叫Fans記得要留意其社交平台。



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