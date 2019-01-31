舊拍檔遇襲　娜奧美爆粗回應：拉晒佢哋！

參演過美劇《Empire》的35歲同志男星Jussie Smollett日前在芝加哥遇襲受傷送院，據知案件與恐同以及種族歧視有關。



Jussie被襲後，一眾名人紅星都在社交網站留言，其中天后珍納積遜（Janet Jackson）於社交網貼二人合照並留言送上祝福之外，曾在《Empire》中與他合作過的超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）亦有放相，並留言：「當我拍攝《Empire》時其中一件最美好嘅事情就係認識到Jussie Smollett！！Lee（即劇集原創人Lee Daniels），請你做啲嘢。千祈唔好畀呢班X街甩身！芝加哥市長Rahme Manuel，請你優先處理呢單！！佢哋需要拉呢班犯下可怕憎恨行為嘅賤格佬。」



此外，奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）亦有於社交網留言：「這件事令人好傷心，發生在Jussie身上的簡直是真正的恐怖種族歧視以及恐同憎恨的罪行。我希望我們能夠找到結束這個國家的仇恨和恐懼的方法。為你康復而祈禱。」



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