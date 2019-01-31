緋聞男友呵住唔使踩全程　麥明詩終於復出

藝人麥明詩（Louisa）為慈善正進行單車長征，由中國出發踩到去柬埔寨，可惜20日佢去到廣西時卻發生意外，炒車落地兼拉傷肌肉，經過多日嘅休養，佢尋晚（30日）就喺社交網「報喜」，佢終於都上番單車喇！



佢話緋聞男友兼教練胡健燊去到越南陪佢，仲鼓勵佢克服肌肉痛楚同埋心理陰影，本身仍心有餘悸嘅Louisa，喺胡健燊嘅「溫柔攻勢」下，都硬住頭皮上車，不過第一日復出佢hip位仲有啲痛，胡健燊就錫住佢唔使踩晒全程，真係聽見都Sweet，唔怪得佢都要特別多謝胡健燊啦～



Louisa社交網寫道：「第一日復出，hip位仲係有啲痛，教練話我應循序漸進，所以雖然今日嘅路程係96km，但係佢建議我踩60km就唔好再踩，等身體適應番。好彩今日嘅路大致上都唔難踩，路況幾好，等我可以順利完成今日嘅目標。而隊友都好好，成日都好留意我踩嘅進度，成日都等埋我（始終hip痛令到速度低咗）。 明天，我就會完全歸隊，踩足全程！特別鳴謝教練長途跋涉嚟到呢度join我哋，確保我安全同埋可以漸漸完全康復。」