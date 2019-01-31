搞一大輪！賓艾佛力落實被飛出蝙蝠俠新片

美國影星「賓佬」賓艾佛力（Ben Affleck）近年出演新版「蝙蝠俠」口碑平平，曾一度雄心壯志自導自演《蝙蝠俠》獨立電影的他更加於前年「棄船」表示要專心演出，電影公司最後搵來《猿人爭霸戰：猩凶崛起》（Dawn of the Planet of the Apes）導演Matt Reeves執導，更一度傳出有意飛起賓佬，事隔兩年，《蝙蝠俠》電影終於公布映期，有指電影集中講後生版「蝙蝠俠」的故事，落實飛起現年46歲的賓佬！



電影公司宣布《蝙蝠俠》獨立電影將於2021年6月25日上映，資料中全無賓佬大名，雖然他仍大方於社交網轉載消息，留言表示等唔切睇Matt的大作，但網民仍然集中瘋轉他「被收山」的消息。賓佬於DC大製作包括《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman：Dawn of Justice）與《正義聯盟》（Justice League）的表現屢被批評，而且電影口碑插水，一直傳出他可能是「短命蝙蝠俠」，月前亦有指Matt打算拍《蝙》三部曲，賓佬年紀太大，有望被飛。



另外，電影公司另公布幾部DC電影的檔期，包括動畫《DC Super Pets》與《自殺特攻 ：超能暴隊》（The Suicide Squad）分別於2021年5月與8月上映。

