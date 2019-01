搞一大輪！賓艾佛力落實被飛出蝙蝠俠新片

美國影星「賓佬」賓艾佛力(Ben Affleck)近年出演新版「蝙蝠俠」口碑平平,曾一度雄心壯志自導自演《蝙蝠俠》獨立電影的他更加於前年「棄船」表示要專心演出,電影公司最後搵來《猿人爭霸戰:猩凶崛起》(Dawn of the Planet of the Apes)導演Matt Reeves執導,更一度傳出有意飛起賓佬,事隔兩年,《蝙蝠俠》電影終於公布映期,有指電影集中講後生版「蝙蝠俠」的故事,落實飛起現年46歲的賓佬!



電影公司宣布《蝙蝠俠》獨立電影將於2021年6月25日上映,資料中全無賓佬大名,雖然他仍大方於社交網轉載消息,留言表示等唔切睇Matt的大作,但網民仍然集中瘋轉他「被收山」的消息。賓佬於DC大製作包括《蝙蝠俠對超人:正義曙光》(Batman v Superman:Dawn of Justice)與《正義聯盟》(Justice League)的表現屢被批評,而且電影口碑插水,一直傳出他可能是「短命蝙蝠俠」,月前亦有指Matt打算拍《蝙》三部曲,賓佬年紀太大,有望被飛。



另外,電影公司另公布幾部DC電影的檔期,包括動畫《DC Super Pets》與《自殺特攻 :超能暴隊》(The Suicide Squad)分別於2021年5月與8月上映。