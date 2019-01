剛於上周來港開騷的韓國女團BLACK PINK成員包括Jennie、Rose與Jisoo三位韓國成員,以及21歲的泰籍成員Lisa。



而近日有韓國網民發文指Lisa化妝後很像俄羅斯美女,但卸妝後也不過是泰國人,並指她一直靠化妝來隱藏她的東南亞臉孔,疑暗指泰國人皮膚較黑,涉及種族歧視而惹怒不少泰國網民。曾主演泰國片《初戀這件小事》的泰國人氣男星Mario,亦在社交網發文力挺Lisa:「We all very proud of you Lisa(我們也以你為榮!)」