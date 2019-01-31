傳同鄧健泓翻撻！李施嬅：騷擾到佢美好婚姻

演員李施嬅、張慧儀、王子涵、何浩文、文凱玲、劉溫馨、陳雅思與監製王晶在深水埗宣傳新劇《荷里活有個大老千》。李施嬅對於有指人夫夫鄧健泓帶「定情狗」蜜會她，她笑說：「其實呢單嘢係上年影，因為我拍緊劇冇時間去照顧，Patrick同埋Sukie（石詠莉）都好好會照顧狗狗，狗狗就好似小朋友咁，係一個終身承諾，我哋對狗狗都好有感情，雖然我哋冇咗更深嘅感情，但係大家都係朋友，我同Sukie關係都好好，大家係朋友，都會一齊食飯，唔係咁負面，可能呢排有劇出街先有咁嘅新聞，騷擾到佢哋美好嘅婚姻都唔好意思。」李施嬅又指她與鄧健泓不放心狗狗假手於人照顧，所以會互相抽時間自己照顧，覺得是正面的事。



胡杏兒好生養



對於好姊妹胡杏兒再有喜，她笑說：「Baby Lee實在太得意，佢聽到Jazz會自己跳舞，好有音樂細胞，我哋都好想見到佢，所以唔夠分，希望杏兒生多幾個，佢好生養。（你自己生？）同邊個生？話生就生咩，工作都好忙。不過，我諗我會生嘅，但係唔係豬BB。」



被讚演技好



此外在劇中15秒連擺21個誘惑甫士，被網民大讚好演技，她笑說：「呢個係自己諗，前後拍咗兩次，練咗好耐，拍嗰陣都有啲尷尬，自己冇做過咁姣，都豁出去，粉絲都話我放低咗形象包袱，好Surprise好多回響。」