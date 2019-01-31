波霸Cup數成謎　葉子楣堅持三點不露

原名葉蘇群的葉子楣，是繼狄娜之後最成功的艷星，於八十年代中至九十年代中紅極一時，出身於亞視第三期訓練班的她，曾經拍過不少電視劇。但成績麻麻，之但係拍電影就爭取到極大人氣！其巨胸令萬千男士為之傾慕，被稱為「波霸」。



葉子楣好識得創造話題，出席公開場合嘅時候經常刻意酥胸半露，成為全場焦點！至於佢嘅胸圍尺寸到家陣仲係一個謎，有人話係36F，亦有人話有38F，但係由於佢冇公開過，更嚴禁量度，所以一直都冇人知。



拒絕全裸放棄800萬片酬



「波霸」為葉子楣演藝生涯增添傳奇同神秘感，除咗胸圍尺寸外，仲有佢堅持三點不露！雖然佢拍過好多艷情片，但係最大嘅露出鏡頭都只係裸背同露臀，佢曾經表示過寶貴嘅三點只係留畀老公欣賞！由於葉子楣愈唔想露就愈引得大家心癢癢，所以曾經有片商出到八百萬港紙要求裸露上半身，但被婉拒。而另外一個說法，指葉子楣不肯露是因為胸部有疤痕。



為巨胸購買200萬保險



九十年代黑勢力入侵影圈，有消息指曾經有人要威脅她拍全裸三級片，為咗保護呢對搵食架生，佢更特別為巨胸購買200萬保險。係真定係假都好，葉子楣的確為香港嘅電影艷情片歷史寫下光輝一頁，而佢最為人津津樂道嘅作品就係《玉蒲團之偷情寶鑑》。



珍珠粉團變「波霸」



葉子楣對民間嘅影響力仲有食品，八十年代尾，有台灣嘅小食店主有感「波霸」好紅，於是就將現時大家都常飲嘅珍珠奶茶改名為波霸奶茶，後來有台灣人移民到北美地區並將波霸奶茶引進，令當地人稱呼一粒粒嘅珍珠粉團為「波霸」，一代「波霸」葉子楣是不少男士的夢中情人，所以大賣。