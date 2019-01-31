毛舜筠谷50F導彈！王祖藍恨再做老竇

藝人王祖藍與毛舜筠出席賀歲電影《你咪理，我愛你！》福幼基金會慈善首映，提到電影今日正式上映，擔任導演的祖藍自爆本來好緊張票房，經過早、午、晚化身臥底「潛行狙擊」各間戲院後，見到反應熱烈，即刻有番信心：「原來香港人係接受廣東話嘅歌舞片，觀眾話套戲好得意，尤其女人鍾意毛舜筠做戲，男人都有，讚好笑又感動。（因為上演50F上圍？）男人當然睇身材，女人睇演技。」



毛舜筠指家人亦有於首映禮當晚現身，問到他們有何評價？她說：「我做咩戲，個女都話好睇，又笑又喊。（老公呢？）佢係好挑剔嘅人，不過其中一場都話做得好。」王祖藍繼而大讚對方能當上歌舞片影后：「我覺得毛舜筠可以創先河，喺歌舞片提名影后，好多人同我講見到晒喜怒哀樂，完全有晒立體演技，仲要唱埋歌跳埋，歌聲舞影去邊度搵！」問毛舜筠有否信心奪影后？她說：「呢啲唔講啦，好難講，如果係真加片酬最實際啦，哈哈！（二人仲有冇合作機會？）有，成日都有傾。」祖藍透露票房數字暫時領先，表示稍後會搞慶功宴慶祝。提到老婆李亞男日前表示不再生，他否認並澄清：「一年之後，等傷口復原，佢好鍾意小朋友。」













