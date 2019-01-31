做夠電燈膽！柳妍熙擺桃花陣催姻緣

歌手柳妍熙（Scarlett）去年榮升練習生培訓學院的「校長」，工作方面有新發展，但感情就依然未有着落，趁住新年來臨，她特意去花墟買桃花，祈求新一年姻緣旺盛，又祝大家花開富貴，大吉大利！問到新一年目標是否搵另一半？她笑言：「我諗每一個女仔都想嘅，希望好攰嘅時候隔籬可以有個男朋友照顧自己，有時見到朋友拍拖，而我就做電燈膽做咗好多年，所以希望搵到一個鍾意又傾得埋嘅男仔。」



擇偶條件



問到家人可有催拍拖？Scarlett說：「都有㗎，我諗所有爹哋媽咪都希望自己仔女幸福，但佢哋就比較婉轉，會講邊個同學點樣，叫我都要加油，我就話等我搵到個男仔先啦！（佢哋會唔會介紹啲男仔畀你識？）都會有，例如一啲叔伯會介紹男仔畀我媽咪，但通常我都唔會參加，因為好忙，同埋覺得緣分係需要自己遇到，眼緣好緊要，我鍾意斯文、有責任感同自信嘅男仔。」除了拍拖外，她亦希望可以出新歌：「有好多粉絲都叫我快啲出歌，我都等咗好耐，希望公司快啲幫我出歌，對上一次出歌已係2016年。」



難忘過年放炮仗



今年新年Scarlett會留在香港陪父母過，因為上年很忙，故希望有幾日時間陪他們，問到可會乘機去旅行？她大呻：「其實我都好想去旅行，由2014年到依家，除咗出埠做嘢，都冇時間去旅行，希望遲啲可以有機會去。」講起以往新年的難忘事，她最開心是小時候在內地可以放炮仗：「初一落樓全條街都係炮仗碎，成件事好開心，又可以𢭃利是，有好多嘢玩，同埋我屋企都有幾多親戚，嗰時爺爺嫲嫲、公公婆婆都喺度，好有凝聚力，大家會一齊過年，但公公婆婆走咗之後就真係少咗好多，同埋我哋呢代好多都喺外面做嘢，冇咁易可以成家人齊齊整整團年，所以我希望大家可以一齊團年，有番以前嘅快樂。」另外，她透露最近把英文名改做Scarlett，新一年有個新開始。



髮型：Manho@Hair culture

服裝：EQIQ

鞋履：JKJY BY STELLA

指甲：Beyond Nail



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