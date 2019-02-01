《皓鑭傳》再掀煲劇潮　吳謹言聶遠延續氣勢

內地劇《延禧攻略》陣容開拍《皓鑭傳》，以戰國時代為背景，吳謹言與聶遠再續前緣，仍是以主僕關係開始，繼續「相愛相虐」，惟途中殺出「程咬金」茅子俊奪愛，繼而展開一段虐心三角戀。



《延》劇去年熱爆兩岸三地，即使劇集曲終人散，但觀眾仍不捨一眾主角。不過大家不用擔心，因為一眾人物即將「回歸」，於新劇《皓鑭傳》再度重逢，大家熟悉的「皇帝」聶遠、「瓔珞」吳謹言、「明玉」姜梓新、「和親王」洪堯及「高貴妃」譚卓等十數位演員均有參與， 劇集將安排年三十晚（2月4日）晚上八時半在無綫播映。早前該劇率先於內地網站播放，首日播放已破億點擊，可見該劇的威力。



「別想擺脫我」



故事講述御史之女「皓鑭」（吳謹言飾）因被繼母陷害至家破人亡，流落期間被商人「呂不韋」（聶遠飾）買下，並將她獻給秦國王孫「嬴異人」（茅子俊飾）。及後三人為了各自目的結盟，惟經歷艱險過程中，他們感情錯綜複雜，最終皓鑭為報恩情歸嬴異人，成為皇帝的母親。再結劇緣的謹言與聶遠，今次盡顯默契，早前於公開的預告片段，聶遠霸氣向女方表白：「你這一生， 都別想擺脫我。」謹言說：「如果真正的愛慕一個人，哪怕受盡傷害也不改初衷。」預計二人於劇中繼續互愛互虐。



謹言為了演活「皓鑭」，除了把「紙咁薄」的身軀增磅至45公斤外， 更因劇情早段演歌姬的她不乏跳舞場面，花了很多時間苦練舞蹈、唱歌及眼神演戲。雖然仍有觀眾批評她演技麻麻，但從曝光的花絮片段中，其肩部被數十隻真蠍子攀附身上，即使有替身在場，但謹言堅持親身上陣，展現專業一面。



難改口嗌「瓔珞」



提到與聶遠再續前緣，謹言接受訪問時表示早期拍攝對手戲時，聶遠仍以「瓔珞」來稱呼她，至中段才慢慢適應，更指與對方於《延》劇很相愛，但今次較為虐心，當中更是她反過來虐對方。皆因她今次除了與聶遠有感情線，還加入「第三者」茅子俊，劇中的他溫文儒雅，以低調方式守護謹言，有別於聶遠的霸氣愛情觀念， 結果成為最終勝利者，並順利登上秦王寶座， 得償所願贏得美人歸。



海鈴苦戀茅子俊奸計害情敵



公主雅（海鈴飾）外表美麗卻性格狠毒，因一次暴雨中獲嬴異人（茅子俊飾）為她撐傘，結果瘋戀對方，不時主動親近，又送贈親自縫製的衣服。當嬴異人遇上難關，公主雅一次又一次為他解圍，即使父皇要把嬴異人處死，最終也被她擺平。



雖然公主雅多次挺力相助及示愛，但嬴異人從未對她動情， 反而對皓鑭一見鍾情，一直於她身邊溫柔等待。公主雅獲悉後心有不甘， 明知雙方不會共諧連理，但依然想歪，待皓鑭下嫁嬴異人後，公主雅不斷破壞二人感情，還千方百計陷害皓鑭，不過最終奸計失敗，反而斷送性命。

岫



李春嬡害人終害己



岫玉（李春嬡飾）從小嫉妒姊姊皓鑭受父親寵愛，連愛的男人公子蛟（洪堯飾）也是如此，打從一開始靠母親作後盾，多次陷害皓鑭欲置死地，幸而皓鑭大難不死逃走。及後二人於宮中重遇，雖然公子蛟已娶岫玉為妻，但再次遇上皓鑭時內心又動搖，心狠手辣的岫玉見狀又再出招，最終害人終害己，被嫁禍與別的男人有私情。還未等及行腰刑之日，她於公子蛟面前、拿起皓鑭為她梳頭的簪子自殺，結束了這場盲目的愛情。