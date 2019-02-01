Rosemary拒做阿「豬」媽：又唔使佢生！

名模Ana R.、Jessica C.（JC）、Rosemary及伍靜麗（Angie）率領三名小師妹吳慧心（Saffie）、鄭綽芹（Emma）及張如眉（Michelle）食團年飯，一齊「撈起」寓意豬年事事順利，風生水起。



三位人母透露今年會留港度歲，Ana一家會跟大女的同學在家中開燒烤派對，還會炮製自家燒乳豬應節，JC則表示老公安志杰會由內地趕返港過節，而新手媽咪Rosemary指老公有機會於新年期間離港，但「有仔萬事足」的她笑言有BB陪伴已經足夠！問到會否計劃豬年再添丁？Rosemary說：「老公好開心，佢好想再生一個，但我唔想咁快！佢梗係想喇，因為又唔使佢生，整個懷孕過程真係唔容易，所以可能佢新年唔喺香港都係好事。」



雖然並非土生土長香港人，但三人都有按傳統過新年，Ana說：「我會裝飾屋企，仲已經買咗唐裝衫畀小朋友！買畀囡囡好易，但買畀囝囝就好難。」JC會自製湯圓甜蜜過年，而Rosemary喜歡小賭發新年橫財。至於Angie表示會返回家鄉馬來西亞與家人熱鬧過年，因為男友是外國人，不太慶祝農曆新年，問到會否成為豬年新娘？她說：「有計劃過結婚，但就順其自然啦！」還宣布與品牌聯乘的運動服即將面世。



已為人妻的Emma揚言想享受二人世界，未有生B計劃。工作方面，近年努力上演藝課的她希望新一年可在影視界發展。Saffie指身在美國的家人今年來港度歲，可品嘗母親為她特製的蘿蔔糕。至於Michelle自言親友眾多，每次團年都坐滿兩圍枱，婆婆更會親自下廚炮製賀年菜色及小食。提到豬年大計，她希望可以考取工商管理的碩士學位。



場地及食物：東來順@帝苑酒店

服裝：Claudie Pierlot（Ana R.）、Maje（Jessica C.）、DVF（伍靜麗）