東方日報C1：張家輝劉青雲酒店鬥爆笑彈

繼內地一連串旋風式宣傳後，張家輝、劉青雲及林嘉欣前晚出席英皇賀歲片大型首映禮，三人鬥爆拍外景住酒店趣事，青雲與家輝鍾意玩掣，家輝玩到冇涼沖！而嘉欣則必定戴「罩」，笑言一罩住就搞掂。



兩大影帝張家輝、劉青雲及影后林嘉欣前晚在九展出席英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》首映禮，現場星光熠熠，多位紅星撐場，除了英皇集團老闆楊受成外，還有袁詠儀、方中信、湯怡、洪卓立、吳岱融、古巨基、張智霖、周勵淇、溫碧霞、周柏豪、王浩信、黃子華、樂易玲等。導演麥兆輝帶領主角們進行醒獅點睛儀式，齊齊慶祝新歲，場面墟冚又熱鬧。



家輝、嘉欣及青雲齊齊受訪，大談拍攝點滴及拍外景住酒店的秘密，提到家輝、嘉欣在澳洲拍外景拍足一個月，令青雲大為羨慕時，家輝聞言即唔輸蝕說：「我夠羨慕佢喺香港拍咯！拍完可以返屋企，你估外面住一個月酒店好好玩呀？（好掛住屋企？）可以瞓番自己張床梗係好啲。」



林嘉欣瞓覺不離「罩」



青雲坦言出埠拍外景沒有問題，最困擾的是每晚要返酒店搞掣：「有時每晚都要換酒店，適應房間設施係一件幾頭痛嘅事，好似控制燈掣咁，真係幾麻煩，試過長時間喺外面做嘢，返到酒店都會瞓唔着，咪搞吓燈掣囉！最難適應點熄燈掣，同埋搵一條光嘅路行去廁所。」家輝即表認同，笑言試過入到酒店浴室不知如何開水，搞到沖不到涼。而嘉欣似乎少點麻煩，更表示出埠從不會失眠，因必定會戴眼罩，總之一罩住「自己就熄咗」瞓着，家輝即抵死地說：「吓！用飛虎隊面罩得唔得？」青雲則拒絕用「罩」，因習慣睜開眼就要看到東西。



齊聲想拍續集



另外，嘉欣透露戲中頗多動作，更要打家輝：「佢好樂意畀我打。」在旁的家輝立即加以否認，問到若再開二、三集，三人異口同聲表示想參與。不過，三人最近四出宣傳，之後又去蘇州，家輝笑說：「出埠出到個人好心灰。（幾時休息放假？）個心就休咗好耐，但個人休極都休唔到。」又指自己在澳洲雪山拍攝滑雪戲份時，掉了手提電話也懵然不知，幸而有好心人拾獲交回服務台，大呼好彩。



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