【春心蕩漾】張惠雅見靚仔掮夫嗒晒糖

張惠雅（Regen）日前啟程到了尼泊爾旅行，去到當地見到佢個掮夫「ball dum」，已令佢雙眼亮，即在社交網上載二人合照，仲落足力大讚對方：「黐線㗎，今朝出發第一次見我嘅porter，嗚哇～咁靚仔嘅。金城武嘅鬚根、古天樂黑實嘅膚色，180嘅高度，仲要同佢對住10日，好開心啊我，乜嘢高山反應都冇晒喇，yeah。」



連日嚟Regen都不時上載行程照，當中亦經常見到「ball dum」嘅蹤影，佢仲冧爆發文：「ball dum呢幾日照顧得我好好，細心到不得了，呢幾日我條命就交畀佢喇。」唔少網民搞笑留言話「交埋個心畀佢啦」、「發展成點呀你哋？」、「準備生幾多個啊？」、「點呀？ 有冇機先？」、「根本喺度放閃」，甚至有網民話「結婚喇！笨！」



Regen賴理留言繼續發閃，見到佢登上雪山睇日出留言：「話你哋知啊，其實尋日朝早ball dum拖住我上山睇日出㗎，好浪漫啊，雖然只係因為我差啲好似途中呢個女仔咁唔掂檔，好辛苦，ball dum拖屍咁拖我上去，因為我行咗一半我頂唔順，輕輕扯佢衫角嚟行借吓力啦，點知佢就捉住我隻手，真係好浪漫㗎，拖住我一步一步向上行。五年前冇今次咁辛苦，因為冇晒啲樓梯，全部係好斜嘅斜路，不過唔緊要，值得㗎。手牽手一步兩步三步四步望着天。」從Regen嘅留言睇得出佢真係春心蕩漾，唔知佢同「ball dum」會唔會有進一步發展呢？



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