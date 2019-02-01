張靜初自覺演技進步：我不需要獎項

看過張靜初在電影《無雙》中分飾三角的演出，都會認同其演技毋庸置疑，但她總是跟獎項有緣無分！雖然從不靠獎項去肯定自己，但學成歸來的她自信演技上已升至另一層次，獲獎亦視為理所當然。



由癮君子「阿芳」、住在天水圍飽受家暴的「阿玲」到地震生還者「方登」，張靜初演活每個角色，在《無雙》中甚至分飾三角，依然從容駕馭，可惜偏偏跟獎項擦身而過，連她也坦言已經習慣失獎，還自嘲可能是金像獎史上提名最多但得不到獎的女藝人：「這很正常，因為大家演的角色不同，發揮空間不一樣，提名是認可，但得獎不代表比不得獎的人厲害很多！我不需要獎項來告訴我是不是好演員。」



追求平淡愛情



自我要求高的靜初於2011年毅然放下所有工作，到紐約進修表演，她說：「當時覺得自己有個台階上不到去， 演技上少了一些意外及驚喜！最好的表演應該是小孩子，你永遠不知道下一步是甚麼，才會令人想看下去。」學成歸來後，她自言演技進步明顯，拍《無雙》更是脫胎換骨，演得非常輕鬆自在：「相信我會憑《無雙》而獲電影頒獎禮的提名，至於得不得獎就要看還有誰，若得獎是理所當然。」



《無雙》中的靜初甘為一個不愛自己的男人而委曲求全， 甚至選擇同歸於盡，但現實中卻寧願要一段風輕雲淡的愛情， 讓自己有更大的自由及空間：「對激烈的愛我理解，但是我傷不起，當有一個感情令我覺得會失去自己，我會知難而退。」



拍爛片有原因



學會不期待，包括對別人以及別人對自己，靜初對愛情如是，對事業如是：「別人期待你是一個永不接爛片的人，但我就是接了！我不想被別人的期待綁架，得失是一個障礙，愈少期待愈自由。」但坦承曾接過爛片，後悔說不上，只是當下覺得很可怕﹕「拍攝第一天就知道這部電影行不行，就像明知這條船會沉，還拚命划水，感覺很絕望！幾個月都受着這種折磨，太可怕！」亦指正是這個原因，令她難免會錯過一些好作品，也是愈來愈少接戲的原因。曾讀過導演及編劇課程的她， 自言終有一天會執導，但演員才是終身職業：「我會一直演到老，但不會演很多，由一年一部慢慢變成兩年一部。我內心有很多壓力，如果不通過演戲來發洩，我的生活就未免太平淡。」

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