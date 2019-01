潮流興集體回憶,就連超級碗廣告都大玩懷舊!繼日前曝光嘅啤酒廣告莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)再玩番10年前神劇《色慾都市》(Sex and the City)之後,另一女星莎拉米雪姬娜(Sarah Michelle Gellar)主演嘅美容廣告亦玩「驚嚇」!莎拉早年拍過唔少賣座恐怖片如《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)、《奪命狂呼2》(Scream 2)以及《咒怨》(The Grudge)。今次將恐怖片元素加入廣告,搞笑之餘恐怖回憶亦返晒嚟!



