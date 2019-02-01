天生係靚仔？車銀優自爆學生時代唔受歡迎

去年憑韓國JTBC熱播劇《我的ID是江南美人》而備受觸目的韓團ASTRO成員車銀優，去年12月來港出席頒獎禮，留港期間接受東網專訪，趁機宣傳組合於3月30日在香港舉行的首個正式演唱會。今次是他首度單拖訪港，他坦言開始有感到緊張，但從到達機場開始便有很多粉絲歡迎他，他便開心地準備活動。



問到下次再與隊友來港，最想去甚麼地方？他便指最想一起去尖沙咀和上山頂，希望在香港體驗多些不同的東西，又透露正在努力準備個唱，希望香港粉絲多多期待，到時熱情地為他們歡呼應援。而談到《江南美人》在香港也很受歡迎，問他覺得與校園男神的角色有何相似地方？他便指自己與角色一樣率直，而因為劇集是改編自網絡漫畫，隊友亦對漫畫很有興趣，所以也有特別關注。



因為靚仔外表而韓國被稱為「臉蛋天才」的他，就指學生時代愛做運動，皮膚也比較黑，當時並不是特別受歡迎，談到憧憬的偶像，他就指圈中有很多帥氣的前輩，例如姜棟元、宋仲基和同門男星徐康俊，又講到父親很喜歡看香港的電影《英雄本色》，對方曾大讚周潤發很有型，自己有機會也希望在香港見到發哥。談到新一年的目標，他便表示會努力以不同的面貌見大家，帶新專輯和新作品給粉絲，亦希望自己能夠變得更堅強。



而ASTRO已於最近正式宣布於3月30日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行演唱會，當日是車銀優的22歲正日生日，可謂特別有意義，而他們前年來港舉行Showcase時曾獻唱中文歌《告白氣球》而大獲好評，相信各成員定必更用心準備驚喜及豐富舞台演出。

----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

