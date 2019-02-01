母女上陣　格蓮奧斯卡影后大熱作無緣同場

現年71歲的荷里活著名女星格蓮高絲（Glenn Close）最近憑新作《仁妻》（The Wife）勇奪多個電影頒獎禮包括金球獎以及演員工會獎影后，更成為今屆奧斯卡金像獎的影后頂頭大熱門！在片中她飾演一位名作家的妻子，一直暗中為丈夫幕後代筆。《仁》整個籌備及拍攝過程需時足足14年，格蓮受訪時就笑言同套片名有關：「可能係因為套戲叫The Wife（妻子）吧，如果係叫The Husband（丈夫） 應該會容易啲。」



影片除了有格蓮以及飾演作家的《愛與痛的邊緣》（Carrington）康城影帝尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）之外，還有格蓮的親生女兒安妮史達（Annie Starke）助陣。她在片中順理成章飾演格蓮的年輕版。原本是百老匯舞台劇演員出身的安妮，首次大銀幕演出是2011年同樣由母親擔任女主角的電影《艾拔貴性》（Albert Nobbs）中客串朱古力店店員。安妮對於再次能夠同母親合作感到既熟悉且充滿驚喜：「因為我係飾演佢嘅年輕版，在電影中冇對手戲，實在係好可惜。但我知道佢鑽研角色時有諗起外婆，放咗好多個人情緒同解讀，所以我第一次睇呢套戲時更令我動容。」



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