大衞寶兒傳記片落實由歌手Johnny Flynn擔正

近年有關天王天后的紀錄片大行其道，Queen已故主音Freddie Mercury、加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）及「樂壇大結媽」艾頓莊（Elton John）的故事先後被拍成電影。而有關已故天王大衞寶兒（David Bowie）的傳記片《Stardust》近日就公布卡士，南非出生的英國人氣歌手Johnny Flynn將扮演大衞，Marc Maron演大衞的公關，而《飢餓遊戲》（The Hunger Games）女星Jena Malone就出演大衞首任老婆Angie，電影公司於聲明中大讚Johnny是為英國最有才華的影星與歌手之一。而電影將集中講大衞於70年代初，首度踏足美國發展的旅程以及創作出「Ziggy Stardust」的故事。



電影由Christopher Bell編劇，《I Am Slave》導演Gabriel Range執導，今年6月開工。Johnny曾出演不少影視作品，當中包括《雲圖》（Clouds Of Sils Maria）以及與安妮希芙威（Anne Hathaway）合作的音樂電影《紐約情弦》（Song One），近年曾參演《孤星淚》（Les Misérables）劇集。



雖然選角已定，不過大衞的導演兒子鄧肯鍾斯（Duncan Jones）就不太滿意，更於社交網留言否認電影配樂將包括不少大衞生前現場演出的傳聞，表示電影未獲他們一家授權用上大衞的音樂，全家亦未有參與相關製作！

