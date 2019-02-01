又係長髮愛音樂　中山美穗與人夫香閨過夜

現年48歲的日本女星中山美穗，2014年被爆搭上音樂人涉谷慶一郎搞不倫戀，不惜拋夫棄子，與結婚12年的作家辻仁成離婚，但她與涉谷的戀情只維持一年半分手，再過單身生活。當時她承認對戀愛感到疲累，不過，近日美穗疑似有新歡。



新一期雜誌《Friday》拍到三年來感情生活空虛的美穗，於1月24日與樂隊MONORAL主音、音樂人島田Anis秘密約會，對方比她年輕5年，與前夫辻仁成及舊愛涉谷慶一郎有好多共通點，同樣熱愛音樂是個音樂人，很有才華，也前夫一樣留有一把長髮。男方母親是蒙古人，身高1.85米的Anis精通多國語言，但他是個有婦之夫。



《Friday》於當晚拍到男方於晚上9時先到美穗香閨探訪，一小時後雙雙到附近的酒吧劈酒，足足飲了五粒鐘，約凌晨二時左右，美穗帶點醉意與Anis離去，途中美穗不時撟住男方臂彎，有如熱戀情侶，之後雙雙返回女方香閨過夜。



對於疑似有新戀情，美穗接受《Friday》訪問時笑住否認，稱與對方只是朋友關係，承認男方在香閨過夜，笑言經常招呼客人在香閨過夜，是很平常的事。對於男方的感覺，美穗笑說：「佢好型！」美穗自言同男方家人相熟，至於有沒有打算結婚和拍拖，她說：「可惜，冇噃！」