甄子丹做兄弟！湛琪清出嫁　啜爆老公勁幸福

「宇宙最強」甄子丹老婆汪詩詩的表妹湛琪清（Jessica）今日與男友金承威（Kenneth）拉埋天窗，二人早上在聖約翰座堂行禮，子丹兩公婆擔任兄弟姊妹團，陣容強勢！今早，他們進行接新娘及斟茶給長輩的儀式，接新娘環節在金鐘一間酒店舉行，Jessica的姊妹在IG上載短片，片中Kenneth與一班兄弟戴上天使翼，而新郎哥則穿上白色紗裙玩遊戲，十分搞笑！



早上十時許，新郎、兄弟團的子丹及兒子先到場打點，而姊妹團的詩詩與女兒隨後。大約十時五十分，新娘在伴娘及父親陪同下乘坐車牌「BATMAN」花車到場。Jessica穿上拖尾Tube Dress婚紗現身，入場前，由詩詩代整理頭紗，擾攘五分鐘左右，她蹺着父親步入禮堂，畫面溫馨。一對新人在神父見證下簽字及交換戒指，正式結為夫妻，不少圈中好友特意前來觀禮，包含名模琦琦、藝人楊洛婷與老公Tim，場面熱鬧！



新人與招呼賓客後，企定定讓傳媒影相。記者叫金生、金太時，新娘興奮說：「Oh my god! 第一次聽到，頭先好緊張。」又應記者要求兩度錫面及咀嘴，大晒恩愛！



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