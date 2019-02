影帝梁家輝今日61歲生日,向來同屋企人感情要好嘅佢,獲朋友同埋屋企人開生日派對同佢慶祝,點知佢個女梁穎晨(Chloe)喺社交網大爆爸爸瘀事,話大家拎個蛋糕唱生日歌,當唱到「happy birthday dear tony」時,梁家輝先意識到原來係幫自己慶祝生日,真係搞笑!



除咗見梁家輝孖住太太江嘉年孖住切蛋糕外,Chloe又上載一家四口合照,仲留言祝爸爸生日快樂:「Happy birthday to the best daddy in the world. I love you so much❤」