新廣告公開　賴冠霖首部校園劇今日廣州開鏡

韓國限定男團Wanna One的合約於12月31日結束，11子於上月24至27日在首爾舉行解散演唱會，為1年8個月的活動期劃上句號，各成員已開始新工作，而早前宣布為改編自泰國電影的內地青春校園劇《初戀那件小事》擔正的17歲台灣成員賴冠霖，日前在毛里裘斯為雜誌拍攝寫真後，昨日飛抵廣州，今日與一眾劇中演員在廣州長隆出席《初》劇的開鏡儀式。



賴冠霖今日身穿黑色連帽衛衣現身，拿着寫上「同學，為甚麼一直看我？」的口號，又揸住利是封同大家拜早年，而今日是《初》劇首度公開全部演員陣容，早前網民及粉絲都對女主角的身份議論紛紛，而劇組今日就正式宣布女主角是16歲的女演員趙今麥。



而賴冠霖與曾一起參加選秀節目《Produce 101》第二季的同門歌手柳善皓，合拍的服裝廣告今日公開，柳善皓透過官方Twitter上載與賴冠霖的合照，並叫大家多多期待他們第一個合作的廣告。



另外，Wanna One出身的朴志訓今日有傳正獲斟接拍JTBC古裝劇《花派黨》，朴志訓所屬事務所承認有收到劇本，但就指未落實接拍。