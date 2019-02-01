無所不能　薛家燕賀張帝戒甩60年煙癮

台灣「急智歌王」張帝受老友薛家燕邀請，現身新城電台接受訪問，宣傳四月底與「寶島歌王」青山、冉肖玲的九展演唱會。家燕姐率先對方上無綫的《流行經典50年》音樂節目做嘉賓：「同張帝都識咗幾廿年，之前去登台就識落，佢真係好勁、好有急智！」並大爆有60年煙齡的張帝正在戒煙，他聞言大笑回答：「由12月開始已戒了40幾天，想證明給大家看我想做甚麼就能做甚麼，不相信別人說我戒不掉！」



張帝表示戒煙後覺得身心更健康：「皮膚、肺、心臟都變好，最緊要是心情開放。」會有抽煙癮？他坦言現時都想偷偷抽煙：「香煙、打火機我都有放在我看到的地方，但看到不人抽，世上沒有難事，就看自己要還不要，不會找藉口。」又指之前抽煙會讓身邊人感到討厭，希望借今次機會幫到大家戒煙，做禁煙大使。



下午三時開騷



問為何下定決心戒煙？他表示這是去年11月的決定：「說好2019年1月1日決不會再見到張帝抽煙！（家人對你戒煙有何感覺？）他們反而覺得太突然，說我開玩笑。（經常說會戒？）從來沒講過，我又很任性，之前大病醫生問我要死還是煙，我答要煙，但現在我會選擇好好活着。」



談及九展騷，問只開一場令歌迷感到可惜。張帝笑笑口說不會：「最重要是有機會跟香港的朋友見面。（為何選擇下午3點開場？）看我節目的觀眾都是老人家，太晚就不好，想大家在下午舒舒服服、沒壓力的看，做到以歌會友。（會請好友徐小鳳做嘉賓？）或許她會來看，當晚我甚麼歌都會唱。」