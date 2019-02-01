爆莊思敏恨嫁　莊思明預告陪楊明祭祖

無綫藝員莊思明在將軍澳電視城出席二月星辰活動。2月15日32歲生日的莊思明指生日會與朋友食飯慶祝，看男友楊明在情人節有沒有驚喜：「上年唔算有太大驚喜，佢唔係浪漫嘅人，但喺日常生活中會對我好細心、照顧得我好好。（男友親自下廚慶祝？）佢都唔係好識煮嘢食，淨係試過煮公仔麵，不過已經好感動，佢好似電視劇情節咁問我，你都唔肚餓呀？煮個麵畀你食啦。」



楊明被拍得與媽媽看金飾，被指與莊思明好事近，她笑說：「我都唔知點解話我今年嫁，本來可能係驚喜，但依家冇啦！（今年結婚？）有結婚計劃，但係幾時就未知，我個人咁隨意，都係睇佢工作。（主動向男友求婚？）咁又唔係，可能好多人覺得結婚要多啲承諾，但係佢對我都算係咁，我又唔急住要一張紙去結婚，佢對我嘅承諾，就算冇結婚都做晒。」



楊明係楊家將後人



莊思明指沒有長輩催婚壓力，反而壓力落在家姐莊思敏身上，她笑說：「媽咪都安排咗啲男仔畀佢相睇，家姐都心急嘅，雖然佢好似一個女強人，但係都想將來有個伴，有個依靠。」



講到有指楊明是宋朝楊家將的後人，莊思明笑說：「係呀，佢識我嗰陣同我講，我當時都唔信。都想了解下楊家將嘅歷史，將來有機會都想同佢返福建嘅鄉下睇吓。」