韓國組合B1A4及Oh My Girl的同門師弟ONF去年平安夜曾在香港與粉絲倒數,而他們今日宣布將於香港、新加坡及台北三個地區舉辦他們出道後首個亞洲巡迴演出,與各地的粉絲見面。



「ONF [We Must Love] Asia Tour 2019」將以香港作為第一站,於3月29日揭開序幕,其後他們將於4月20日在新加坡開騷,再於4月27日在台北舉行尾場演出。ONF將在騷上演唱出道歌《ON/OFF》及充滿夏日氣息的《Complete》等歌曲,他們更透露為了跟粉絲共度難忘的晚上,正努力地準備驚喜演出。