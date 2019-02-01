沈卓盈直認做豬年新娘：係朝住呢個方向

離巢外闖的藝人沈卓盈（Jess）今日現身新城電台受訪，講到日前被東網影到做「柴可夫司機」接送富二代男友Calvin，預演「賢妻」生活，問到是否與男友展開同居生活？她笑笑口回應：「私人嘢唔講咁多啦，依家同另一半感情穩定。（做豬年新娘？）其實都朝住呢個方向，都有共識嘅，有好消息同大家分享。」



Jess表示現時是工作的新開始、搏殺期、衝刺期：「都係靠自己去接洽，好享受依家親力親為階段，充實嘅生活畀到我動力，最近都接咗幫雜誌做旅遊特輯、晚宴主持、廣告等。」有指為配合另一半家族低調作風，故Jess謝絕性感演出？她聞言指：「都冇一定，如果係工作需要、角色要咁，都會做，始終自己係一個專業演員，而平時就睇場合，冇乜必要都唔會太性感。（性感要得到男友批准？）唔需要，喺事業上佢好信任我，唔會特別交代，相方都有晒默契唔會干涉。」



不過Jess坦言因工作範圍變廣，有時於合約上的條文仍需朋友幫手處理，問到可有考慮簽經理人公司？她表示有諗過，但未是時候：「都係啱啱先自由咗一段日子，不過都有其他媒體、公司接洽，自己想慢慢揀。（工作上傾到價錢會尷尬？）凡事都有第一次，係學習階段，如果要傾得深入會搵朋友幫手。」