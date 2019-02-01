行禮笑唔出　湛琪清因乜事畀老公0分？

「宇宙最強」甄子丹老婆汪詩詩的表妹湛琪清（Jessica）與男友金承威（Kenneth）結婚，一對新人早上完成行禮儀式後，夜晚就到灣仔君悅酒店舉行婚宴。二人接受訪問時，咀嘴兼錫面、咀足六次，閃爆全場。講到今朝行禮，Jessica表示非常緊張，更一度爆喊：「我緊張到食唔落嘢，鞋又着唔到，仲要全程笑唔出。去到入禮堂嗰陣，唔知點解一望見啲親友同爸爸，就即刻爆喊，啲親友見我喊又一齊喊，真係好感動。」Kenneth則笑指老婆喊足成個鐘，並自爆昨晚亦緊張到失眠。



提到婚宴，Kenneth指有不少親友專誠由外國飛來，所以擺了50圍酒席招呼親朋，其後續指早已準備「愛的宣言」氹老婆，雖然他賣關子表示要保持神秘，但亦不忘大讚老婆：「Jessica係個好easy-going嘅人，又隨和又易氹，我哋就好似兩塊puzzle咁拍埋一齊。」在旁的Jessica因為中文唔好，將「隨和」聽成「隨便」，即激動質問老公，二人當眾耍花槍，場面搞笑。問到給老婆幾多分？Kenneth思考片刻後回答「滿分」，Jessica笑言：「諗咁耐先答嘅，我畀0分你！」她指雙方家庭相處融洽，未正式過門前已十足一家人：「老爺奶奶當我女咁，對我好好，我哋兩家好似朋友咁，好close好warm。」講到手上婚戒，Jessica表示鑽戒達4卡，大讚老公「good job」，Kenneth則表示因為老婆家族從事珠寶生意，所以鑽石不能太細。



問到生B計劃，Jessica表示：「慢慢嚟啦！啱啱先結婚，我都仲未習慣人哋叫我『金太』。」講到度蜜月，她指因為要忙於招呼遠道而來的親友，所以稍後再出發度蜜月，並表示行程全權交給老公計劃。