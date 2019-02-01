新春願望增肥　Zion.T向港迷送抱

曾演唱《楊花大橋》的韓國男歌手Zion.T將於明晚在旺角麥花臣場館舉行首個在香港的個人演出，而他今晚就現身鑽石山荷里活廣場舉行媒體見面會為明晚演出造勢。



他甫出場便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係Zion.T」，他表示之前已來過香港一次，但每次都是來工作，而今次雖然時間也比較短，但今日亦有爭取時間出去走走，心情很好。他談到製作今次新碟時壓力好大，問到今次他請來本來不認識的女團Red Velvet成員Seulgi合作的原因，他就笑言：「我係Red Velvet嘅粉絲，今次係我第一次鍾意女團，覺得要紀錄吓呢件事，所以決定搵佢合作。」他又指之後想與將退伍的Beenzino及同門的Somi合作，當主持叫他即席獻唱時，他就突然唱起生日歌，十分爆笑！



Zion.T又與兩名幸運粉絲玩拋魚遊戲，象徵「年年有餘」，Zion.T送上禮物時又十分識做，搭實粉絲膊頭又向粉絲送抱。而Zion.T受訪時指非常期待明晚的演出，預告會唱新歌，希望將正面能量傳給樂迷，問到2019年的目標，他就表示希望可以增磅到132磅和推出好的專輯。