見過張馨月！吳卓羲等林峯結婚做花仔

藝人黃宗澤（Bosco）與吳卓羲（Ron）出席邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》煞科宴，腳傷在身的Bosco仍舊以拐杖代步，他透露尚有一日大場面要拍，雖然屆時有替身頂上，但自己亦需在場：「其實坐喺輪倚上扮打同扮走都係考演技。（想唔想再開第三輯？）要睇苗僑偉頭喎！」在旁的Ron亦表示一切睇苗僑偉決定，並不諱言邊拍邊玩的確開心，但若拍第三輯最好不要在夏天開拍。



對於有指二人老友林峯與身邊好友聚會時宣布喜訊，問林峯是否結婚？當日在場的Ron謂：「佢冇同我講，當日係賀梁競徽拎獎，阿峯冇講婚事，一係收得好埋，冇同我哋講。（將來佢結婚會做兄弟？）我想做花仔。（阿峯同女友感情穩定？）唔知，呢啲等佢哋自己發揮，佢都冇咩點講，不過都有見過佢女友。」Ron指大年初一將與姚子羚飛往加拿大登台，問到會否獻唱經典名曲《別怪他》？他笑謂：「到時上機先練，未決定唱咩歌，應該係唱賀年歌。」



至於Bosco則表示若他日林峯結婚，自己想充當花車。問農曆年會否出埠？他說：「約咗物理治療師，咁嘅身世唔通去打籃球同踢波咩！」