勁慳家！小S為90蚊狂追十條街

徐熙娣（小S）雖然是台灣當紅女星，但其實佢私底下非常慳家，最近佢孖住台灣女星歐陽娜娜、內地組合Nine Percent成員林彥俊、王琳凱（小鬼）等一班年輕偶像，去意大利拍攝真人騷經營花店。期間小S展現慳家本色，化身孤寒老闆娘，仲竟然為咗10歐元（約90港元）而追足啲員工幾條街，認真估佢唔到！



喺最新一集入面，林彥俊同小鬼多次問小S攞零用錢，但慳得就慳嘅小S當然冇咁易妥協，前後加埋只係畀咗90歐元（約808港元），因此令兩位靚仔好不滿，仲要求小S湊夠整數，即係齊頭100歐元（約900港元）。但小S就當然唔肯啦！點知佢嘅拍檔內地女星宋佳就心軟，偷偷畀錢佢哋，令小S立即追出去，仲跑足幾條街，最後因為追唔切先放過佢哋。



事後，小S怪責宋佳太縱容員工，但宋佳就覺得少少錢唔應該咁斤斤計較，令二人有所爭執。但其實小S咁做係用心良苦，佢剖白指自己係以做人媽媽嘅心態出發，覺得一啲好嘅習慣要由後生養成，所以先對兩位員工咁嚴厲。唔少網友都話佢哋幾個嘅互動非常爆笑，亦有網民指小S不惜做「醜人」都想教好員工，大讚佢私底下必定係個「最佳媽媽」！



網民有話兒：

Hxi Qxxg：明明是個經營花店的節目，結果莫名奇妙跑了長跑

Dixxe Tsxxi：天啊！笑到我流淚了﻿

涵xxx涵：好媽媽認證～

Pxi Lxxg Txxh：太可愛了﻿