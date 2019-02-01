賢妻單文柔買紅內衣褲　陳展鵬派利是無上限

藝人陳展鵬與單文柔（Phoebe）去年結婚，二人的BB「小豬比」將於今年四、五月出世，首次以陳氏伉儷身份派利是當然興奮，Phoebe心情特別興奮，期待BB來臨之餘，亦希望農曆新年可以與展鵬出去拜年，齊集福氣，將自己的喜悅分享給大家。



展鵬現時正忙於為無綫劇集《唐人街》拍攝，日日開工打到飛起，過往新年很多事情都由陳媽媽為他準備，今年這個重任當然落在Phoebe身上。展鵬往年都有派利是的習慣，問今年會預幾多位數字？他謂：「今年係結咗婚後第一年派利是，往年派單封，今年就要派雙封，大家開心，攞個意頭，今年無限量準備，自己加碼之餘亦要幫太太準備埋，我就𢭃咗四十幾年利是，佢就只係𢭃咗廿幾年，不過唔緊要，BB出世後，我哋又有利是𢭃，大家互相祝福都開心嘅。」笑言會以「無上限」派利是。



問現時娶了老婆，是否很多事情都由Phoebe為他準備時，他謂：「年年都會買一啲新衫過年，紅色嘅內衣褲就當然必備啦！旺一旺佢嘛！」展鵬透露今年都要到外父、外母家拜年，說到新年願望，他希望小朋友健康快樂及母親身體健康。問乜嘢要跟「小豬比」講？他謂：「我好期待佢嘅來臨，期待有一個齊齊整整嘅家庭，兩公婆結咗婚都好似拍拖咁，但有埋佢，成個感覺就好圓滿。」



請教長輩改中文名



而Phoebe聽到要為展鵬準備紅色內衣褲過年時，她即大爆結婚時要穿紅色睡衣，展鵬當時見到「嘩」了一聲，她笑說：「嗱！佢講㗎！我到時就買晒成套紅色畀佢先。」她很喜歡過節日，農曆年當然會更開心，加上今年首年以「陳太」身份派利是，感覺好興奮，她謂：「之前收利是多，今年可以派，仲有埋BB去派，感覺好得意，覺得自己真係大個咗！」



Phoebe是好老婆之餘，亦是好女兒、好新抱：「之前我已經開始訂定啲年糕，同埋買定年花、賀年裝飾，等兩邊嘅爹哋、媽咪都感受吓節目氣氛。」她十分期待與展鵬一齊派利是、食團年飯及拜年：「好多人同我講，豬年出世嘅人會特別開心同幸福，自己個BB可以喺呢個年份出世，我覺得好開心，始終係幸運同祝福，我成日都會專登搵一啲豬嘅飾品畀BB。」她期待生完BB後可以同展鵬去旅行，過二人的Honey Moon。說到「小豬比」的名字，她會改英文名先，中文名之後才請教長輩們。



相片提供:Gary Leung

化妝:Gabbie Lee

髮型:Bowie Lo

服裝:Marella

