豬新娘計劃叫停　張沛樂勢胸夾狼搵錢養仔

現年27歲肖羊、火辣身材的張沛樂，過去一年運程不順，諸事不利。正所謂年廿八洗邋遢，即急不及待浸Spa洗走衰氣，免厄運纏身，務求以煥然一新的姿態迎接豬年，沙律說：「2018年嘅運程比較差，參加完美選之後雖然知名度高咗、多咗人識，但畀人誤會簽咗ViuTV成為旗下藝人，唔知點解因為呢個誤解就流失咗工作。」



林耀聲夠「宅」夠Simple



踏入新一年，她誓要重新出發！豬年首個願望是希望口才方面有所改善，變得口齒伶俐從而爭取更多工作機會：「啲好耐冇見嘅朋友，一見我就問：『你講嘢有冇叻到呀？』其實拍戲講對白、台詞，對我嚟講係幾大挑戰，因為我冇其他人咁字正腔圓，希望有進步可以娛樂到大家。」



感情方面，沙律與演員男友林耀聲拍拖兩年多，感情穩定，二人於唐樓過同居生活，相當平實。在娛樂圈要力爭上位、爭取優質生活，年輕貌美有身材的女藝人，被視為有最大的優勢，惟沙律卻背道而馳，入行至今未見身光頸靚、生活亦不奢華，並經常將男友掛在口邊，相當貼地的她坦言欣賞男友夠Simple：「佢份人好簡單、好踏實，其實佢好『宅』。試過有個男仔開住架開篷跑車喺屋企樓下等我，我覺得好丟架！我追求嘅係一種浪漫，唔係物質，兩個人生活開心，已經好心滿意足，我唔使佢養！」



少出街唔買化妝品



全心全意與男友一起拚搏捱世界，為的是日後美好日子，沙律直言現在的生活過得開心、美滿：「依家我哋各自為工作去努力，唔算捱。如果話係捱，係為咗我哋嘅將來要捱出一片天。我哋放假都好少出街，會喺屋企煲劇，生活消費又唔高，我唔買化妝品，會用贊助商產品。」



林耀聲曾揚言計劃今年與她拉埋天窗，但為了將來有更好的生活，沙律表示已達成共識將婚期押後5年：「依家工作為重，搵到錢日後唔使擔心養小朋友嘅使費，我哋依家唔會有好多幻想要結婚，但都會朝住呢個目標。我哋穩定到好似老夫老妻咁，之前我會好執着要有新鮮感，以前我會覺得佢太悶，仲因為咁同佢鬧交，但見到佢之後為咗我改變，原本宅男嘅佢都變得開朗咗。」



場地：Beauty Forever Salon Center