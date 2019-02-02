突襲年宵！粉絲要求二汶揮春寫「守破離」？

歌手林二汶今晚「突襲」維園年宵，免費為廣大市民寫揮春慶新年！適逢她最近配合新歌《守破離》而特意學書法，就剛巧碰上機會大派用場，於一小時的快閃活動內不停揮筆，吸引不少市民舉機圍觀，十分墟冚！



事隔6年再光臨維園年宵的二汶，笑言當初學書法只是學了「守破離」三字寫法，故今晚全靠「天才波」幫大眾寫揮春：「跟番自己嗰套創意寫法，都唔想害咗青山不墨老師。（啱啱寫咗幾多張揮春？）差唔多三十張。（邊個祝賀語係寫完最深刻？）有大學生話想寫『過三爆四』，我都係啱啱新學，係講GPA成績，又有寫『脫單成功』，係個女仔朋友祝賀男仔朋友。（你都希望今年脫單成功？）我唔諗呢啲，新年最緊要發大財！」續感動謂有Fans要求寫新歌《守》歌名：「本身想用番老師教我嘅寫法，但我疏於練習，就又用番自己嗰套。」



問到之後可會繼續學習書法？二汶表示過新年後會再執筆上堂，因為現時一直都有工作未收爐：「初一到三就會陪屋企人，之後或者會抽時間同屋企人再嚟行，細個最鍾意食麥芽糖餅，同埋好鍾意行年宵，入咗行之後就唔係咁鍾意行咁多人嘅地方。」講到今年都有藝人投標年宵攤位小試牛刀，問到下年可會想開檔寫揮春？二汶笑指都想同Fans做更多貼地互動，除年宵外，自己最想玩Busking：「我係唱現場大，希望大家可以喺街度聽到我唱歌。」

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