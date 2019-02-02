點解會賴床？黃妍：因為對世界冇期望

歌手黃妍（Cath）配合新歌《貪睡的人》舉行一個別開生面嘅「午睡補眠」發布會，Cath着住粉紅色睡衣登場，分享創作意念︰「因為想寫一首冬天嘅歌，就諗起賴床，覺得好舒服，但創作嘅時候都有諗點解我哋會賴床呢？就是因為對世界冇咗期望，寫呢首歌係陪人賴床之餘，都希望大家瞓醒可以搵番對世界嘅期望。」又自爆創作期間全程都好眼瞓︰「應該係要咁，要好Relax先寫得出嗰份懶洋洋嘅感覺，而MV仲特別以貓咪表達呢份感覺。」



Cath喺活動上亦都有分享之前喺台灣宣傳嘅經歷：「因為我係喺一間女巫店被發掘出道，所以企喺女巫店門口，我係有啲感觸，從來都冇諗過以一個新嘅身份再到訪，而今次身邊仲多咗好多同伴，包括同事、隨團樂手、監製同埋師姐林二汶，令我諗到女巫店嘅魔法就係咁神奇，踏入舖頭嗰時嘅感覺好奇怪，感恩之外亦都好緊張。記得當日演出好失控咁喊咗出嚟，就係我有一首寫咗首歌《你還在》畀已去世嘅姐姐，成日總係控制唔到情緒邊唱邊哭，今次仲以為自己可以忍住唔喊，但最後都係崩潰大哭，赤裸裸咁唱出我嘅感動同感覺出嚟。」