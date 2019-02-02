樂極生悲！白安同老友拍MV玩到爆缸

台灣有「創作精靈」之稱的歌手白安第三張全新創作專輯《1990s》，是她找尋自我之作，歌曲《一日一生》是她四年生活的縮影，她說：「每一天都是一段人生的縮影，獻給過去四年的生活，每個我遇見的過去，都是我最想留下的記憶。」《一》MV特別將她四年生活搬上螢幕，邀請生活中的「真實好友」真情演出，白安形容：「MV就是我們生活，和他們一起吃東西、玩音樂。」三人玩音樂、打打鬧鬧、一起吃鍋，MV中還放上三人兒時萌照。疑玩得太開心，玩到出血，她笑說：「開拍不到第二小時就受傷了，帶着疤拍完！」



《一》是白安首次嘗試先寫詞再譜曲的創作，描述着每個人過一天就像過了一生，把握當下的每個美好時刻，就像歌裏唱着「這段平淡無奇的時光，教會我沉着的意義，想成為更好的人啊！」她說：「這四年，我大部份都在過一般簡單生活，和朋友到不同地方演出，很幸運地遇到後多幫助我的人，我也學習到如何沉澱自己的心，更認識自己。」



農曆年白安會與家人團聚，做回宅女，在家看電影、看書、寫歌和休息，稍後舉行「一日一生春季巡迴見面會」跟粉絲見面。

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