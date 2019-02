正懷有第二胎嘅前港姐張嘉兒近日撇甩囡囡,同老公去咗馬爾代夫過二人世界。本來嘉兒都享受呢個假期,但向來係「廿四孝媽咪」嘅佢始終都係唔捨得個女,最後仲搞到囡囡爆喊!嘉兒喺社交網上載咗一張同囡囡視像對話嘅截圖,相中見囡囡喊得非常淒涼,真係睇見都戥佢陰功。



嘉兒留言透露旅行前已經安排咗好多節目畀囡囡,點知就因為自己忍唔住想同囡囡視像,結果令囡囡一見到媽媽就情緒失控,喊到收唔聲。雖然係咁,但嘉兒都覺得囡囡已經比以前進步唔少,佢提到:「雖然佢喊到咁,但係我都覺得非常之正常。同埋我覺得佢已經好叻㗎啦。仲以為我去旅行佢每晚扎醒都會喊扭計搵我,但係我家姐同我講話佢有問媽咪喺邊,不過冇喊所以我應覺得佢好抵讚同埋抵錫。Mommy is so proud of you,Leora.」



