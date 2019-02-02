病住謝票！Heidi＠SG太辛苦自爆喊濕Mask

Super Girls成員李靜儀（Heidi）今年首次參演賀歲電影，日前她到旺角為賀歲片謝票，不少粉絲專程捧場，更熱情地向她「集郵」，而Heidi亦有求必應，非常親民！Heidi透露即使當日身體有少許不適，但見到觀眾反應熱烈，成個人即刻精神晒！她說：「前一晚很不舒服，雖然已漏夜睇醫生，但都擔心來不到謝票。」期間，Heidi與觀眾對話互動，更親手送出紅酒作為禮物。事後Heidi表示今次的電影拍攝得非常開心，因戲中有很多前輩相當幽默，經常大放笑彈！



另外，Heidi昨晚在IG透露又再去看醫生，醫生指她上呼吸道感染，最後她要食抗生素。而Heidi更上載一張口罩相，並大呻：「流眼淚流到整個Mask，濕透了，好辛苦！」不少網民都很好奇她是否想講鼻涕把口罩沾濕，又有人擔心她是否因為咳得辛苦而忍唔住喊，點都好啦，要好好保重身體呀！



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