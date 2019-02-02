【零啱音】無綫推賀年歌　網民讚貼地洗腦

仲有幾日就踏入豬年喇，周街就播住喜氣洋洋嘅新年歌，連無綫都湊吓熱鬧，拍咗賀年特備節目《阿爺賀歲攻略》，除咗有李家鼎（鼎爺）同譚玉瑛，仲搵咗《森美旅團》嘅森美、麥美恩、吳若希及丁子朗等參與，佢哋仲唱咗首賀年歌，不過你估真係咁簡單？呢首歌被網民稱為最新洗腦賀年歌呀！



首歌叫做《熱熱鬧鬧過新年》，係改編街知巷聞嘅《恭喜恭喜》，但舊曲新詞全部都唔啱音音，不過抵死搞笑！好似經常被森美取笑嘅麥美恩玩跌膊唱出「未嫁唔使攝灶罅」，「港女」杜如風就將「恭喜恭喜恭喜你呀」改唱成「Shoppping爆卡有人找數呀」，而有份拍攝《森美》第一輯嘅高海寧同黃心穎仲驚喜現身3秒添！網民雖然話冇粒啱音，笑言「程度直逼校歌」，不過聽完真係得啖笑！其實有時輕輕鬆鬆都幾好呀，大家笑吓咪開心過年囉！



《熱熱鬧鬧過新年》歌詞：



今晚團咗年未，食湯丸團圓正！

闔家整齊平安，鼎爺整咗蘿蔔糕！

阿瑛出手煎年糕呀，彈油唔知點算好！

同大家拜個早年，家肥屋潤過肥年！

靚仔有型好似我，未嫁唔使攝灶罅！

Shoppping爆卡有人找數呀，豬年行正桃花運！

乖仔乖女，孝順父母呀，盤滿缽滿，發過豬頭！



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