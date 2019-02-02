勝利妹轉載夜店短片護兄：別再受傷害！

韓國天團Big Bang成員勝利投資開設的夜店Burning Sun爆出暴力案及性侵疑雲後，有節目公開夜店理事張某與保安在店外毆打金某的CCTV片段，金某受訪稱是為幫助店內一名受性騷擾的女子才被店員毆打，但他報案後，警方反而將他拘捕及毆打他，而勝利在事件鬥大後一直未有回應。



雖然YG事務所社長楊賢碩前日發文代勝利道歉及解畫，但網民仍不賣帳。勝利的胞妹今晨亦在Instagram轉載一條於Burning Sun拍攝的CCTV短片連結，並留言指希望大家幫忙披露事實真相，令胞兄勝利不再受傷害。



該短片疑拍得金某在店內與女子有身體接觸，又加上字幕指他並非暴力案的受害者，更指他被兩名女子指控性騷擾，推翻他之前接受節目訪問時，聲稱是為了救夜店一名被性騷擾的女子而遭夜店理事及保安毆打。不過，有網民認為勝利胞妹根本不知道事實真相，不應貿然發布短片影響外界的判斷。



而有網民發現一直保持沉默的勝利今日曾登入Instagram關注了其他帳號，認為他有閒情玩社交網，卻不為事件反省及回應，而再度惹起爭議。



